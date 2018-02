Serra e Russomano: MP pede aprovação de candidaturas

A contestação à candidatura de Serra foi retirada ontem pela promotoria, que reavaliou a documentação do tucano e alegou que "o candidato preencheu todos os requisitos necessários para a disputa". Há cerca de duas semanas, o Ministério Público questionou a falta de certidões criminais sobre um processo movido pelo deputado Ricardo Berzoini (PT) contra Serra.

Segundo o advogado do PSDB, Ricardo Penteado, os documentos haviam sido entregues no prazo e o promotor deu um parecer favorável à candidatura após avaliá-los. Agora, a Justiça Eleitoral vai analisar o pedido de aprovação do registro para emitir uma certidão de regularidade da candidatura.

Já Russomanno recebeu neste domingo, 29, sua certidão-registro. No dia anterior, o Ministério Público enviou à Justiça Eleitoral um parecer favorável a sua candidatura, retirando contestações pela falta de pagamento de uma multa de R$ 5 mil por uma condenação em uma eleição anterior.

"O fato é que eu havia pago a multa em julho de 2011. Mas, não sei por qual motivo, o MP decidiu pedir a impugnação. Sempre estive tranquilo porque tinha convicção que nada devia à Justiça Eleitoral. Agora que está tudo esclarecido vamos em frente", escreveu Russomanno em sua página no Twitter.