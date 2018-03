Serra e PSDB discutem prévias

São Paulo - O ex-governador José Serra (PSDB) e o presidente do PSDB de São Paulo, deputado Duarte Nogueira, se reunirão na tarde de segunda-feira, 5, para discutir a possibilidade de organizar prévias para eleição presidencial do ano que vem e o futuro político de Serra no partido. O encontro acontece no momento em que a tese de uma consulta interna ganha força dentro do partido.

O assunto também deve pautar a próxima reunião da executiva nacional do PSDB, que será realizada em agosto, em Brasília, mas ainda não tem uma data definida. "Se houver mais de dois candidatos do PSDB à Presidência, haverá prévias, mas acho essa hipótese remota", disse o deputado federal Sérgio Guerra. Ex-presidente nacional do partido, ele faz parte da direção nacional da legenda.

Apesar de se mostrar cético, Guerra garante que o PSDB está estruturado para uma eventual disputa interna que, segundo o estatuto, teria que acontecer por meio de eleição direta. Outros tucanos ouvidos pelo Estado, porém, dizem que os cadastros do PSDB estão defasados e que já é muito tarde para deflagrar esse processo.