Serra é operado de hérnia e passa bem O Hospital Sírio-Libanês de São Paulo divulgou nesta manhã um boletim médico sobre o estado de saúde do ex-prefeito e pré-candidato do PSDB ao governo do Estado de São Paulo, José Serra. Segundo a nota, assinada pelos médicos André Osmo e Dário Birolini, Serra foi sumetido ontem a uma cirurgia de hérnia epigástrica. Ainda de acordo com o boletim, ?o procedimento cirúrgico transcorreu com sucesso?. Os médicos informaram ainda que o estado de saúde do paciente é bom e ele encontra-se em repouso, mas ?ainda não há previsão de alta?.