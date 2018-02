Serra é o 'exterminador' da política externa, diz Garcia

"O presidente Serra está tentando ser o exterminador do futuro da política externa. Já destruiu o Mercosul, quer destruir nosso relacionamento com a Bolívia e (já falou que) o Mahmoud Ahmadinejad é um Hitler", disse Garcia. E completou, em tom irônico: "Acho que talvez ele esteja pensando em uma política de corte de despesas e venha a fechar de 20 a 30 embaixadas nos países que ele está insultando nesse momento."

O assessor especial da Presidência afirmou que Serra deveria ser mais prudente ao tratar temas relacionados à política externa. "Ele está brigando com tanta gente que não há outro caminho a não ser fechar embaixadas." Garcia participou hoje do 3º Foro Brasil - União Europeia, no Rio de Janeiro.