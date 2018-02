Serra e FHC vão a convenção do PSDB sobre Aécio Começa a convenção nacional do PSDB que vai homologar, logo mais, o nome do senador mineiro Aécio Neves à Presidência da República. Aécio chegou com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Aécio entrou no palco do auditório de mãos dadas com FHC e foi ovacionado pelos correligionários.