Serra e Dilma podem se encontrar hoje em feira de Minas

A visita do pré-candidato tucano estava inicialmente marcada para ontem, quando teria uma reunião marcada com a diretoria da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ), entidade organizadora da feira de pecuária. Mas o itinerário do tucano foi revisto na sexta-feira, após a confirmação da presença de Dilma na abertura oficial do evento.

Na quinta-feira passada, tanto Serra quanto Dilma visitaram a Agrishow, em Ribeirão Preto, no interior paulista. Assim como a ExpoZebu, a feira é dominada por representantes do setor ruralista. A pré-candidata petista foi pela manhã e Serra esteve no evento no período da tarde. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.