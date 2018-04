Serra e Dilma enfrentam maratona do carnaval da Bahia

Os pré-candidatos à Presidência da República, a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff (PT), e o governador de São Paulo, José Serra (PSDB), enfrentaram mais um dia de carnaval em Salvador. Os dois chegaram à capital baiana no fim da tarde de sábado, 13, vindos de Recife. Neste domingo, 14, voltaram aos camarotes para assistir a passagem dos trios elétricos.

Serra ao lado do deputado federal ACM Neto (DEM-BA) neste domingo, 14.

Pela manhã, o governador José Serra estava no Circuito Osmar (Campo Grande), visivelmente abatido. Ele negou estar cansado, mas a aparência - apesar de sorridente - contradizia o discurso. No sábado, Serra acompanhou os desfiles de trios do Circuito Dodô (Barra-Ondina), no camarote Daniela Mercury, até depois das 2 horas da manhã. No domingo pela manhã, acompanhado por políticos locais do PSDB e do DEM, já estava no Circuito Osmar, onde ficou até o fim da tarde.

A ministra Dilma Roussef e o governador da Bahia Jaques Wagner (PT). Fotos: Fernando Vivas/A Tarde

Já a ministra Dilma Rousseff, convidada do governador da Bahia, Jaques Wagner (PT), estava no camarote ao lado do visitado pelo governador paulista. No sábado, Dilma esteve no bloco Ilê Ayê.