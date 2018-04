Serra e Dilma assistirão ao desfile do Galo da Madrugada

Enquanto isso, a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, está sendo aguardada para um café da manhã com o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, no Palácio das Princesas, sede do governo do Estado, localizado no centro da cidade. A ministra também assistirá ao desfile do Galo da Madrugada. A previsão é que ela percorra a pé o trecho entre o Palácio das Princesas e o camarote do governo do Estado na avenida Guararapes, onde ocorre o desfile, quando a ministra, pré-candidata do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do PT à sucessão presidencial, poderá testar a sua popularidade no Carnaval. O percurso tem em torno de 200 metros. Dilma estará ao lado do governador Eduardo Campos e a saída do palácio está prevista para as 11h00, horário local. Outro presidenciável, Ciro Gomes, também vai participar do café da manhã com o governador e depois sairá para o carnaval de rua acompanhando Dilma.

Serra e Dilma ficarão em pontos opostos na avenida Guararapes, a uma distância estimada em torno de dois quilômetros e separados por uma multidão de foliões. A previsão é que, em ritmo de frevo, o bloco arraste dois milhões de pessoas pela avenida e nas ruas próximas. O camarote do Galo da Madrugada fica no início do desfile e o do governo do Estado, no final. Tanto Serra quanto Dilma seguem no início da tarde para Salvador, continuando a viagem político-carnavalesca.