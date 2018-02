Serra é 'amigo na construção da democracia', diz Lula O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje, em visita ao terreno onde será erguida a nova sede da União Nacional dos Estudantes (UNE), no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, que o governador de São Paulo, José Serra (PSDB), é seu adversário político, mas também seu "amigo na construção da democracia deste País". Serra, que participou do evento por já ter sido presidente da UNE, foi vaiado na cerimônia, em que Lula assinou a mensagem ao Congresso propondo indenização à UNE pela destruição da sede da entidade, incendiada em 1964 e depois demolida em 1980. A primeira parte do evento foi reservada, no terreno onde será construída a nova sede, mesmo local onde estava anterior. A segunda parte do evento, no Aterro, parecia um comício. Diante das vaias, o governador de São Paulo iniciou seu discurso declarando: "Calma, calma, 2010 ainda está longe". O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral (PMDB), discursou em seguida e também foi vaiado. "Como Serra disse, ainda não estamos em 2010. Ainda não sou candidato a presidente do Vasco", brincou. Lula foi o último a discursar e declarou que ele, Serra e Cabral são "amigos antes de tudo". O ministro da Secretaria Geral da Presidência da República, Luiz Dulci, também fez um discurso conciliador e comentou que mais de 400 parlamentares do Congresso Nacional, de todos os partidos, já assinaram em favor da reconstrução da sede da UNE pelo Estado. Já há um projeto do arquiteto Oscar Niemeyer para o novo prédio, que será também um centro cultural.