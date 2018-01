Serra e Alckmin não terão agenda conjunta amanhã As assessorias dos pré-candidatos do PSDB à Presidência da República, Geraldo Alckmin, e ao governo do Estado de São Paulo, José Serra, negaram que os dois tenham agenda conjunta amanhã (terça, dia 6) na cidade paulista de Catanduva, pois Alckmin estará em Brasília e Serra em São Paulo. Apesar disso, as duas assessorias continuam tentando conciliar uma data para o primeiro evento de pré-campanha conjunto dos dois. A assessoria do pré-candidato José Serra informou que nesta quinta-feira (dia 8) Serra terá agenda em Catanduva e essa seria uma boa oportunidade para reunir também Geraldo Alckmin. Entretanto, o pré-candidato tucano à Presidência já tem outras atividades agendadas, nesse dia tem programação na cidade de Paulicéia, em São Paulo. Apesar dos desencontros de agendas, Alckmin e Serra já afirmaram que terão atividades conjuntas nessa campanha.