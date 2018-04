Serra e Aécio não se encontrarão em evento de tucanos De olho na renovação do partido, o PSDB promove na próxima sexta-feira (16) e sábado (17) o primeiro encontro nacional da juventude tucana. Entre as estrelas convidadas para o evento em Goiânia estão o ex-governador José Serra e o senador mineiro Aécio Neves. Para que um não ofusque o outro, Serra participará do congresso no primeiro dia e Aécio foi convidado para o encerramento no sábado.