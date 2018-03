Serra e Aécio afinam discurso tucano contra 'plebiscito'

"O embate ainda não começou. No momento em que o embate se der entre os candidatos, entre as histórias dos candidatos, entre a visão do Brasil dos candidatos, nos limites a qual cada um estará amarrado, eu acho que nós temos chances reais de vencer essas eleições".

Ainda na noite de quarta-feira, após ser homenageado com um jantar oferecido por empresários mineiros, Aécio assegurou que a candidatura a vice-presidente na chapa tucana não foi tratada na conversa."Falamos do discurso do PSDB, como o PSDB deve se apresentar daqui por diante como construtor do futuro, para fugirmos dessa comparação (entre os governos Lula e FHC) que não tem sentido, até porque é comparação de dois momentos absolutamente distintos na vida brasileira. E acho que o governador Serra está encontrando esse caminho do discurso".

Para o governador mineiro, o candidato tucano deve se apresentar ao eleitorado brasileiro reconhecendo avanços na atual gestão, mas deixando claro "que não existiria o governo do presidente Lula se não tivesse havido o governo do presidente Fernando Henrique".

Os dois governadores tucanos irão se desincompatibilizar dos cargos no próximo dia 31. Enquanto Serra já marcou data para assumir sua pré-candidatura presidencial, Aécio resiste aos apelos para que componha como vice numa chapa puro-sangue do PSDB e tem reiterado que será candidato a uma cadeira no Senado. O governador de Minas alega que contribuirá mais para a campanha presidencial permanecendo no seu Estado, onde trabalha com afinco para eleger como seu sucessor o vice, Antônio Anastasia (PSDB).

Aécio coordenou hoje, na Cidade Administrativa, uma reunião gerencial de balanço dos programas e ações de sua gestão. Ao final, alfinetou o governo federal, afirmando que o maior mérito da administração petista foi não ter rompido com a política macroeconômica do governo FHC. "No campo da gestão pública, não houve qualquer inovação no governo federal", acrescentou.