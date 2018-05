Serra domina horário nobre com programas partidários

Considerando o programa do PTB, agendado para a próxima quinta-feira, e o do PPS, exibido no último dia 10, além das inserções do PSDB, que irão ao ar até o dia 29, Serra terá monopolizado o horário nobre no rádio e na televisão durante quase todo o mês de junho. A próxima rodada de pesquisas será feita no fim do mês, depois que os três programas tiverem ido ao ar.

Isso porque o tucano também desponta como ator principal nos programas dos partidos aliados. Na próxima semana, será a vez do PTB veicular sua propaganda partidária, que dedicará boa parte do tempo a Serra. As imagens começam a ser gravadas neste sábado, na Convenção Nacional do PTB, em São Paulo, em que o partido formalizará o apoio à candidatura do tucano. As imagens de Serra discursando no evento serão aproveitadas no programa.

A estratégia também conta com a veiculação de 40 inserções do PSDB durante a programação normal. As pílulas de um minuto e 30 segundos, protagonizadas por Serra, começaram a ser exibidas na terça-feira. A exibição continua nos próximos dias 22, 26 e 29 de junho.

Serra também protagonizou o programa do PPS, exibido na quinta-feira passada, e o do DEM, que foi ao ar em maio. Em ambos os casos, o PT recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), pedindo a imposição de multa ao DEM e ao PPS por propaganda antecipada favorável a Serra.

Porém, a mesma estratégia foi encampada pelo PT para alavancar a imagem de Dilma Rousseff e culminou na cassação do programa partidário de 2011. Na propaganda petista exibida no último dia 11 de maio, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva apareceu como âncora do programa, apresentando Dilma como seu braço direito e responsável pelas principais ações de seu governo.