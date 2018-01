Serra diz ter 'diferença de timing' com Aécio

Serra e Aécio pretendem viajar no mesmo avião para o Piauí, onde haverá o último encontro temático do partido. A ideia é que no trajeto os dois discutam o impasse no prazo para definir o presidenciável. Tucanos ligados aos dois governadores duvidam que algo será resolvido. O tema escolhido para o evento foi infraestrutura.

"Será mais um encontro do PSDB, como tantos que fizemos no País", disse Serra, que esteve em Brasília, onde foi condecorado com a medalha da Ordem do Mérito da Defesa em solenidade no Clube dos Fuzileiros Navais. Segundo ele, não haverá candidatura tucana a presidente antes de março de 2010. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.