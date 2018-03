Serra diz ser contra uso de recurso público no trem-bala O candidato do PSDB à Presidência da República, José Serra, disse hoje ser contrário à implementação do trem-bala caso o projeto conte com recursos públicos. Para o tucano, o dinheiro que será investido na obra é suficiente para tocar outras iniciativas de infraestrutura, em sua visão, mais prioritárias para o País e para os Estados. "Com o dinheiro do trem-bala, dá para triplicar o metrô do Rio, fazer o Arco Rodoviário, fazer grande parte das obras de estradas para a Copa do Mundo e as Olimpíadas, concluir a Ferrovia Norte-Sul, completar a Transnordestina e melhorar o sistema de metrô em Belo Horizonte, Salvador, Recife e Fortaleza", afirmou Serra, após participar de uma entrevista na rádio Tupi, no centro do Rio.