Serra diz que trabalha focado no governo paulista

Serra afirmou, ao iniciar seu discurso e durante entrevista coletiva, que seu foco será mantido no trabalho como governador. "Eu estou concentrado de maneira intensa no meu trabalho aqui em São Paulo. Não é fácil escapar do bate-boca pré-eleitoral, mas eu não entrarei nesse bate boca pré-eleitoral, porque eu tenho que aproveitar este tempo, inclusive este começo de ano, em que aparentemente as coisas são mais folgadas - pelo menos no caso de São Paulo o trânsito é menor, o que já facilita muito o deslocamento - para exercer como nunca a tarefa que a população de São Paulo me delegou já no primeiro turno da eleição passada", alegou.

Apesar de não dirigir-se ao assunto diretamente, o governador não poupou seus adversários de uma alfinetada. "Nós fizemos, como diriam alguns outros políticos que sabem fazer mais marketing, tantas Fatecs quantas as que foram feitas em toda a história de São Paulo", comentou durante o discurso no qual enumerou realizações nas áreas de saúde, educação, obras, assistência social e desenvolvimento.

"Eu fiquei pensando: vou chegar lá (Vinhedo) e vou dizer o que estamos fazendo aqui na região. E ai desisti, porque eu tenho um relatório que sempre me entregam que eu leio no helicóptero e se eu fosse falar aqui ia morrer todo mundo de tédio. É verdade, são seis páginas de lista de coisas. Não dá para falar. Nem a imprensa teria interesse. Porque a imprensa não tem interesse nas páginas do que foi feito, mas naquilo que não foi feito."