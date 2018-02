Serra diz que tem preferências, mas não escolheu vice

Questionado se o PP já estaria alinhado à sua pré-candidatura, Serra disse não saber. O PP, do deputado Paulo Maluf, tem no governo o ministro das Cidades, Márcio Fortes, mas tem sido cortejado por tucanos. O partido tem trabalhado para fechar ao menos alianças regionais com o PSDB, como no Rio Grande do Sul e em Minas Gerais. "Eu vou querer somar ao máximo os apoios ao meu programa. O PP no Rio Grande do Sul é um partido excelente, de bons quadros. O Brasil é muito heterogêneo", afirmou.