Serra diz que segue em 'fase de arrumação' O Ex-governador de São Paulo José Serra (PSDB-SP) defendeu na noite desta segunda-feira que seu partido adote a reforma política como parte do programa partidário. Serra falou sobre o tema em discurso de abertura do Congresso Estadual da sigla. Após seu pronunciamento de cerca de 30 minutos, Serra não quis responder a perguntas da imprensa sobre seu futuro político, alegando que ainda está "em fase de descanso e arrumação". "Tem tanta plantação e bobagem, que qualquer coisa que eu disser...", justificou o tucano, sem concluir. Serra, no entanto, disse que deve voltar ao cenário político "entre março e abril", deixando claro que não está marcando uma data.