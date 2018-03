Serra diz que responderá ao 'ódio' dos adversários

Diante dos secretários de Estado, dezenas de parlamentares e prefeitos e de uma plateia de 5 mil pessoas (segundo a Polícia Militar), no Palácio dos Bandeirantes, Serra afirmou: "Já fui governo e oposição. De um lado ou de outro, nunca me dei à frivolidade das bravatas, nunca investi no quanto pior melhor, nunca exerci a política do ódio."

Segundo o governador, seus adversários podem atestar seu comportamento. "Jamais mobilizei falanges de ódio. Não sou assim. Não vou mudar, ainda que venha a ser alvo dessas mesmas falanges. Ao eventual ódio eu reajo com a serenidade de quem tem São Paulo e o Brasil no coração. Esse amor é a base da minha firmeza."

Sem citar os adversários do PT, Serra pontuou todo seu discurso de 53 minutos com ressalvas sobre seu estilo de fazer política e de governar. Disse ter trabalhado em conjunto com prefeitos independentemente da "coloração partidária" e com deputados sem precisar aceitar "nomeações e cabides de emprego". "Exerci o poder no Estado sem discriminar ninguém. No governo a gente segue o interesse público, não as máquinas partidárias. Governamos para o povo, não para partidos."

Futuro

Serra disse estar triste por deixar o governo, mas alegre pelos desafios que tem pela frente. Ele relembrou sua infância em um bairro operário da capital paulista e seu exílio no Chile, durante a ditadura militar. Disse entrar na nova etapa com "disposição, força e fé" e conclamou os ouvintes: "Vamos juntos. O Brasil pode mais."

Após o discurso no auditório do Palácio, Serra apareceu na varanda do Palácio dos Bandeirantes e falou por seis minutos para cerca de 2 mil pessoas que tinham assistido à cerimônia por dois telões. Foi ovacionado. Os populares vieram em dezenas de ônibus fretados.

Sem citara palavra "presidente" ou "eleição", o tucano disse que deixava o posto de governador "em função de uma nova etapa". "Se minha vida terminasse hoje, eu me sentiria recompensado por tudo o que fiz."