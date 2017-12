Serra diz que PSDB está unido em torno de Fruet O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), negou nesta quinta-feira que o deputado Gustavo Fruet (PSDB-PR), candidato à Presidência da Câmara dos Deputados, não tenha o apoio de toda a bancada do PSDB. "A bancada do PSDB já está unida desde agora", afirmou, após vistoriar as obras do Hospital Cândido Fontoura, na Água Rasa, zona leste de São Paulo. Segundo ele, não há qualquer associação ou acordo entre os partidos para eleger os presidentes da Câmara dos Deputados e da Assembléia Legislativa. "Foi feita muita especulação em cima disso, até porque estamos em um período de entressafra de notícias. Em todo o caso esse é um assunto dos deputados", disse. Ao ser questionado sobre se apoiava a candidatura de Fruet, Serra respondeu: "Eu não voto no Congresso Nacional e nem interfiro, mas sem dúvida é um deputado de primeiríssima qualidade e achei excelente ele ter saído candidato". Serra, juntamente como governador de Minas, Aécio Neves, teria sido um dos articuladores do apoio do PSDB ao candidato Arlindo Chinaglia (PT-SP). Em troca desse apoio, os governadores não teriam problemas em eleger os candidatos de sua preferência à presidência das Assembléias Legislativas de seus Estados. Serra confirmou ter sido convidado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para uma reunião com os governadores, na próxima semana, para discutir uma agenda de reformas. Ele disse que irá "se as condições de São Paulo permitirem".