Serra diz que PSDB anunciará vice até domingo O candidato do PSDB à sucessão presidencial, José Serra, disse hoje que o nome de seu vice será anunciado em, no máximo, quatro dias, ou seja, até domingo. O tucano esquivou-se, no entanto, de detalhar os critérios do partido para a escolha. Desde a recusa ao posto do ex-governador de Minas Gerais, Aécio Neves, o PSDB vive um cenário de indefinição, sem qualquer voluntário para a vaga. "Eu não vou falar de vice. Nenhuma palavra. Dá muita confusão", disse Serra ao ser questionado por jornalistas durante caminhada de campanha no centro de Guarulhos, na Grande São Paulo. "Logo vai ter (um vice), em três ou quatro dias."