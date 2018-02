Serra diz que poderá apoiar Aécio nas eleições de 2010

O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), disse nesta sexta-feira, 18, que poderá apoiar o nome do governador de Minas Gerais, Aécio Neves, à Presidência da República nas próximas eleições pelo PSDB. "Sem dúvida nenhuma ele (Aécio Neves) teria meu apoio, mas 2010 está muito distante e eu fui eleito para ser governador", afirmou Serra, o candidato do PSDB mais bem colocado nas pesquisas entre os nomes do partido para a disputa presidencial. Aécio Neves já tinha dito anteriormente que "estará absolutamente confortável apoiando a candidatura de José Serra", caso o governador de São Paulo esteja melhor cotado para ser o candidato tucano em 2010. Além dele, tentará a candidatura o senador Arthur Virgílio (PSDB-AM), um dos protagonistas da derrubada da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) no Senado, no fim do ano passado. A afirmação do governador paulista foi dita em visita a Valinhos, para a autorização do início das obras da primeira fase do programa Pró-Vicinais, cujo objetivo é a recuperação da malha viária no interior do Estado.