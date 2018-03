Serra diz que plebiscito é ideia de marqueteiro O ex-governador de São Paulo, José Serra (PSDB), disse ser contra a proposta da presidente Dilma Rousseff de fazer um plebiscito para a reforma política no País. "Primeiro que um plebiscito custa R$ 400 milhões, R$ 500 milhões. Segundo que não dá tempo. Quer mudar o sistema político? Faz por via normal, com emenda constitucional, por exemplo. Pra quê fazer um plebiscito?", afirmou o ex-governador em entrevista à Rádio Jovem Pan nesta segunda-feira. "Essa ideia de plebiscito foi feita por marqueteiro", disse.