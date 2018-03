Serra diz que passou a madrugada escrevendo discurso

"Não bati ponto no Twitter, esta madrugada, porque fiquei escrevendo o meu discurso de hoje", informou o tucano. O evento reúne o secretariado de governo, aliados políticos e correligionários.

Serra antecipou ainda no Twitter que lembrará de seus "compromissos de vida" no discurso, repetindo o histórico profissional que traçou ontem em evento de inauguração do Trecho Sul do Rodoanel Mário Covas. Nessa visita, o tucano afirmou que o seu único sentido de vida é dedicar-se às questões do povo e que saía do governo "contentíssimo" por suas realizações no comando do Estado.