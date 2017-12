Serra diz que País vive ´soma zero´ na área social O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), disse na quarta-feira que o País vive um jogo de "soma zero" na área social, brincando com o nome de um dos principais programas do governo Lula, o Fome Zero. Serra fez a declaração ao criticar mais uma vez a política econômica. "Essa situação de baixo desenvolvimento cria no País um jogo de soma zero do ponto de vista social", discursou o governador para juízes e desembargadores na cerimônia de abertura do ano judiciário. De acordo com o tucano, o País será incapaz de pagar sua dívida social e "cessar as condições que geram a miséria", se insistir nas atuais diretrizes econômicas. "Isso significa falta de empregos e de oportunidades de renda para as famílias, o que nenhuma política assistencialista, por mais bem-intencionada e justa que seja, será capaz de compensar", considerou. O governador voltou a dizer que São Paulo é uma das vítimas da política econômica do governo federal. "Vítima da política nacional, o Estado não tem experimentado um crescimento que corresponda às suas necessidades sociais de emprego, justiça e progresso para todos".