Serra diz que não é nem oposição nem situação

"Política para mim não é Fla-Flu, não é Grêmio versus Internacional", prosseguiu, recorrendo à rivalidades de clubes de futebol. Serra citou, como exemplo da sua atitude, seu comportamento durante o governo Fernando Collor de Mello, quando era líder de seu partido, opositor ao governo na ocasião. "Ninguém me viu trabalhar lá pelo quanto pior melhor", afirmou.

Na entrevista, Serra elogiou a governadora do Rio Grande do Sul, Yeda Crusius (PSDB), do ponto de vista administrativo, e negou preocupação da cúpula do partido com o desgaste sofrido pela correligionária por causa de denúncias contra seu governo. "Não há essa preocupação", afirmou. "A Yeda submeteu-se à Justiça, que é o que devia ter sido feito", acrescentou, dizendo que houve "muita campanha política" para explorar a situação.

Segundo Serra, Yeda tem conquistas administrativas que são reconhecidas até por adversários. Serra disse que também não é um candidato "estritamente partidário". "Sou de um partido, batalho por ele, mas sou candidato para somar", declarou.

Agrado

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Serra esforçou-se para mostrar identificação e agradar o eleitorado gaúcho. Em entrevista a jornalistas do Grupo RBS, principal empresa de comunicação do Estado, Serra elogiou o sotaque das mulheres do Sul, contou sobre uma ex-namorada gaúcha e fez uma promessa local: se eleito presidente, vai construir uma segunda ponte sobre o Rio Guaíba, ligando Porto Alegre à cidade de Guaíba. "Meu compromisso é de estar voltado para o Rio Grande. Eu vou olhar para cá. Vocês podem estar certos disso", disse.

A maioria das perguntas dos entrevistadores abordava preocupações regionais, como a dificuldade de se construir uma segunda ponte sobre o Rio Guaíba, para melhorar o trânsito na zona sul de Porto Alegre. "Eu vou fazer a segunda ponte do Guaíba. Não é uma promessa. É um anúncio", prometeu.

Para o presidenciável, o Rio Grande do Sul vem recebendo ao longo dos anos um "subinvestimento federal".