Serra diz que 'não é de brincar com o interesse público' O candidato do PSDB à Presidência da República, José Serra, disse hoje, no encerramento da convenção nacional do PTB, em São Paulo, que "não é de fazer picuinhas, de fazer pinimbas, de brincar com o interesse público". Em seguida, fez críticas aos seus opositores na corrida presidencial. "Ninguém destrói coisas feitas que podem ser melhoradas. Se não estão funcionando bem, podem ser melhoradas. A gente toca para a frente, a gente revoga as besteiras feitas, as coisas erradas. O que está feito, mesmo que não esteja muito bem feito, a gente conserta, aperfeiçoa, não muda de nome e toca para frente", disse, em alusão a acusações feitas por oponentes de que poderia, caso eleito, encerrar programas como o Bolsa Família, por exemplo.