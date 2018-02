Serra diz que Kassab influenciou mudança em secretaria

Serra reconheceu um "componente político" na mudança do secretariado e disse que a ideia de deixar o governo foi de Amato. "É lógico que tem um componente político, mas essa não foi a motivação principal", disse o governador. "(A iniciativa) partiu do Kassab. Amato foi chamado por ele para uma tarefa complexa de articulação de programas da Prefeitura com a área privada. Ele achava que já tinha cumprido o seu trabalho e quis ir para a Prefeitura."

A cerimônia de posse de Rita aconteceu no prédio da Secretaria, na região central da capital paulista, em um auditório lotado por cerca de 200 funcionários, representantes do terceiro setor e apoiadores políticos da administração estadual. Outras cem pessoas assistiram a transmissão do evento em um telão, no hall do edifício. Em discurso, Serra desencorajou mudanças no pessoal e nos planos da pasta. "É importante que a estrutura da Secretaria seja preservada, que a espinha dorsal esteja presente", disse o governador.

A primeira mudança no secretariado de Serra nesse ano foi em janeiro, com a substituição do vice-governador Alberto Goldman (PSDB) pelo ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB) na Secretaria do Desenvolvimento. Em março, Ronaldo Marzagão foi trocado pelo então secretário de Administração Penitenciária, Antonio Ferreira Pinto. No lugar de Ferreira Pinto, assumiu Lourival Gomes. Em abril, Maria Helena Guimarães deu lugar a Paulo Renato Souza como titular da Secretaria da Educação.