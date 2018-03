Serra diz que ficará longe do 'bate-boca eleitoral'

"O que eu estou fazendo é me concentrar no meu trabalho de governador. Não vou entrar em nenhum bate-boca eleitoral, pré-eleitoral, de baixaria. Não há a menor possibilidade", disse, depois de cinco minutos de entrevista coletiva durante a qual se limitou a responder sobre o programa da Secretaria dos Esportes que acabara de anunciar. Em seguida, encerrou a entrevista e se retirou da sala onde estavam os jornalistas, sem responder aos questionamentos sobre a que "baixaria" se referia.

Tucanos e petistas estão em atrito desde a fala da pré-candidata do PT, a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff (PT), ontem, em Minas Gerais. Ela disse que, uma vez no poder, a oposição acabaria com projetos criados no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, como o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

A liderança tucana reagiu, em nota assinada pela senadora Marisa Serrano (PSDB-MS), dizendo que o discurso não passava de "artimanha do PT". O presidente do PT, Ricardo Berzoini, por sua vez, afirmou que o PSDB estava "descontrolado" por não ter um projeto para apresentar ao País na próxima disputa eleitoral.

Propaganda

Depois de dizer ontem ser avesso a fazer propaganda em eventos oficiais, Serra presenteou hoje atletas paulistas com coletes azuis com o logotipo do governo do Estado no peito. O mimo foi dado a quatro jovens em cerimônia no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista, que marcou a concessão da Bolsa Talento Esportivo a 200 atletas da categoria estudantil à internacional. Todos os atletas contemplados usavam camiseta branca com o logotipo da iniciativa e do governo estadual.

O auxílio mensal varia entre R$ 415 e R$ 2.490 e passou a ser concedido em novembro. Serra anunciou durante o evento que vai duplicar o número de bolsas, que chegarão a 400 ainda neste mês. "Tudo isso serve para a preparação das Olimpíadas. É um investimento para o Brasil", afirmou o governador, em discurso para cerca de 500 pessoas. "São Paulo vai fazer mais bonito ainda para o Brasil em 2016 ano em que o Rio vai sediar os Jogos Olímpicos."