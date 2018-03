Serra diz que é preocupante a recente alta da inflação

O tucano ressaltou que a alta nos preços oneram ainda mais a população mais pobre, pois a inflação afeta sobretudo os alimentos básicos. Serra disse ainda que o governo do ex-presidente Lula trouxe também outras heranças para o Brasil. "A herança da falta de infraestrutura para o País, portos, aeroportos, estradas federais perigosas. Há muita coisa que agora o Brasil está enfrentando e que tem de resolver daqui para diante." O governador voltou a ressaltar que o governo Lula deixou uma "herança muito perversa" para o País.

O ex-governador avaliou ainda que a atual administração federal tem sido "hesitante" em suas realizações. "Uma hora diz uma coisa e outra hora diz outra. Numa terceira hora, diz coisas que na campanha se opuseram." De acordo com ele, o governo do PT tem adotado políticas que criticou durante a campanha presidencial. "Mesmo assim, não estão adotando direito." Serra criticou, ainda, o que taxou de projetos megalomaníacos do atual governo, citando como exemplo o trem de alta velocidade (trem bala). "E no meio disso tudo, ainda vêm com projetos megalomaníacos, sem pé e nem cabeça, como é o caso do trem bala."

Serra disse que uma eventual fusão de sua legenda com o DEM, conforme citou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, é difícil até no longo prazo. Serra chegou à convenção acompanhado do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Os dois chegaram no mesmo veículo.