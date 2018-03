Serra diz que Dilma recebeu 'herança maldita' de Lula O ex-governador de São Paulo e candidato à presidência da República derrotado em 2010 José Serra (PSDB) disse que o governo de Dilma Rousseff (PT), iniciado em janeiro, recebeu uma "herança maldita" do antecessor, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e tem se mostrando "hesitante". Ele conversou hoje com jornalistas na sede da Federação das Associações Comerciais e de Serviços do Rio Grande do Sul (Federasul).