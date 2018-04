Serra diz que deixa decisão de vice para PSDB

O presidenciável chegou às 18h (horário local) em Parintins (AM) para assistir ao festival folclórico da cidade, convidado pelo senador tucano Arthur Virgílio (AM). Virgílio comemorou o anúncio de Dias como vice de Serra. "Acho o nome de Alvaro Dias excelente porque, mesmo tendo uma chapa puro sangue, é fortíssima, pois ele é um homem respeitado, limpo, nome forte no Sul, mas também com trânsito no centro oeste e nordeste".

Perguntado se iria ensaiar passos de dança na festa do Boi Bumbá esta noite, Serra respondeu que não seria seu forte. "Se eu saísse dançando, as pessoas pensariam se ele era tão bom presidente quanto dançarino. Daí, seria perigosíssimo".