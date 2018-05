Serra diz que criará Bolsa-Adolescente se for eleito

Serra acusou os adversários de espalharem mentiras a seu respeito em relação ao Nordeste, quando afirmam que ele, na condição de ministro do governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, nada teria levado de benefício para a região, onde tem baixos índices de aceitação nas pesquisas de intenções de voto. Serra afirmou que, como ministro da Saúde de FHC, trabalhou pelo Nordeste e que levou muitas ações para a região. Em relação à Paraíba, ele citou a construção e inauguração do Hospital de Trauma Senador Humberto Lucena, o maior do Estado.

"Para quem não é do Nordeste, eu talvez tenha sido o político no Brasil que mais contemplou a região", disse o pré-candidato, que visitará João Pessoa e Campina Grande nesta semana. Em Campina Grande, ele participará da abertura das festas juninas, conhecidas como o "Maior São João do Mundo". Estará acompanhado do senador Cícero Lucena (PSDB) e do ex-governador e pré-candidato ao Senado, Cássio Cunha Lima, que foi cassado pela Justiça Eleitoral por compra de voto.