Serra diz que 'alma' de seu governo é popular O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), contrapôs-se hoje às críticas da oposição que aponta pouca preocupação com o social de governantes do PSDB e classificou sua administração como "popular". "Os governos, como as pessoas, têm de ter alma. Nossa alma é a vontade de melhorar a vida das pessoas que estão desamparadas", disse em seu discurso de despedida, no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. "Os governos têm de ter sensibilidade para agir e compensar as desigualdades. O nosso governo é um governo popular."