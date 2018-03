Serra diz que acabará com 'praga do apadrinhamento' O candidato do PSDB à Presidência, José Serra, prometeu hoje que, se eleito, extinguirá da administração federal a prática do apadrinhamento, que, para ele, tornou-se frequente no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Vamos colocar os bons comandando, não os apadrinhados. Essa é uma praga na área da saúde, que precisamos combater para não virar epidemia", afirmou a uma plateia de cerca de 70 profissionais de saúde reunidos na sede do Conselho Regional de Enfermagem (Coren), na capital paulista.