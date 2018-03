Serra divulga vídeo pró-Matarazzo e ironiza João Doria

Um dia depois de encerrado o prazo de inscrição para a prévia que definirá o candidato do PSDB em São Paulo, o senador José Serra divulgou nesta sexta-feira, 29, um vídeo de apoio ao vereador Andrea Matarazzo na disputa interna. Na véspera, o senador havia ironizado a pré-candidatura do empresário João Doria Jr.

A iniciativa é uma forma de esvaziar o movimento que tentava trazer o senador, que já foi prefeito da cidade entre 2004 e 2005, para a disputa interna do PSDB, sob o argumento de pacificar o partido. Além de Matarazzo e Doria, o deputado Ricardo Tripoli está inscrito nas prévias. A votação está marcada para o dia 28 de fevereiro.

“Eu nem sabia que o Doria é do PSDB”, disse Serra na quinta-feira, 28, em discurso feito durante um evento de campanha de Matarazzo. Além do senador, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o senador Aloysio Nunes e o ex-governador Alberto Goldman se comprometeram a gravar vídeos de apoio ao vereador.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O empresário João Doria, por sua vez, realiza amanhã na região central um evento com a participação de celebridades e militantes. Confirmaram presença a atriz Bruna Lombardi, o tetracampeão Mauro Silva e o produtor cultural Luiz Calainho.

Já o deputado Ricardo Tripoli, que conta com o apoio do deputado Bruno Covas e do ex-deputado José Aníbal, participará de uma atividade na zona leste. "Não estou atrás de celebridades nem de caciques, mas dos militantes", afirmou.

Em 2012, José Serra entrou em cima da hora na disputa interna e venceu as prévias do PSDB com 52,1% dos votos. Seus concorrentes, José Aníbal e Ricardo Tripoli, receberam, respectivamente, 31,2% e 16,7%. Ao todo, 6.229 militantes tucanos votaram, sendo que Serra recebeu 3.176 votos, seguido de Aníbal (1.902) e Tripoli (1.018). Os votos brancos ou nulos somaram 133.