Serra discute votação do mínimo com líder do PSDB

Nesta semana, o ex-governador já havia se reunido em Brasília com a bancada do PSDB para defender a proposta do salário mínimo de R$ 600, uma de suas promessas na campanha eleitoral do ano passado. Já o governo federal tem cobrado da base aliada que vote a favor da proposta de R$ 545, embora o PT já venha negociando com o PSDB e DEM a aprovação de emenda que eleve o piso para R$ 560.

O ex-governador marcou o encontro de hoje para saber do parlamentar se a bancada do PSDB poderá apoiar um valor menor que os R$ 600. De acordo com um interlocutor, Serra foi informado de que o PSDB irá apoiar, com argumentos técnicos, o valor de R$ 600.

O ex-governador tratou ainda de ideias para uma reforma política, como a defesa do voto distrital. A intenção do tucano é de que suas propostas sobre o tema sejam levadas pelo PSDB à Comissão da Reforma Política, criada ontem pelo presidente do Senado Federal, José Sarney (PMDB-AP).