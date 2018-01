Serra discute dívida dos Estados com Lula O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, fora da agenda, na tarde desta quarta-feira, 18, o governador de São Paulo, José Serra. No encontro, discutiram a questão da dívida dos Estados. "Não tratamos de política. Conversamos sobre o limite de endividamento dos Estados", disse Serra depois da audiência, segundo a assessoria do Palácio do Planalto. Ainda de acordo com a assessoria, Serra disse que conversou com Lula "especificamente sobre os conflitos entre a Lei de Responsabilidade Fiscal e o acordo da renegociação da dívida dos Estados". Em reunião com Lula em março, os governadores dos 26 Estados e do Distrito Federal discutiram uma proposta de securitização (repactuação) de parte da dívida dos Estados, com o aval do Tesouro Nacional. Na ocasião, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, deu um sinal positivo para que as discussões sobre o tema avançassem, mas não foi fixado um prazo para sua conclusão.