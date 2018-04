Serra deve receber Madonna na 4ª para discutir projeto

Madonna é ligada à organização não-governamental (ONG) Success for Kids, uma entidade, como diz o nome em inglês, voltada para as crianças. No Brasil, a cantora pretende fundar uma entidade no mesmo estilo. A última vez que ela visitou o Brasil foi em novembro. Além de São Paulo, Madonna deve ir ao Rio de Janeiro.

Madonna foi convidada pelo governador Sérgio Cabral (PMDB-RJ) para assistir ao desfile das escolas de samba do Grupo Especial no camarote oficial. Seu maior interesse no Rio é discutir um projeto para crianças carentes de uma favela, nos moldes do que ela mantém no Malauí, país africano em que adotou duas crianças. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.