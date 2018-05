Serra deve receber alta amanhã

Ainda segundo pessoas próximas ao ex-governador, a avaliação médica não apontou nenhuma gravidade no quadro de saúde de Serra. Apesar disso, ele mesmo optou em permanecer no hospital para evitar complicações com a aplicação dos antibióticos.

Procurada pela reportagem, a assessoria do hospital apenas confirmou a internação de Serra, mas não deu detalhes sobre o estado de saúde do ex-governador, nem perspectivas de quando iria emitir um boletim médico.

No fim de janeiro deste ano, Serra passou por uma cirurgia na próstata no mesmo hospital. Em julho de 2013, durante avaliação pré-operatória sobre a hiperplasia prostática benigna, o ex-governador acabou tendo de ser submetido a um cateterismo cardíaco, sendo indicado tratamento percutâneo com colocação de um stent, o que adiou a intervenção cirúrgica na próstata.