Serra deve crescer com campanha na TV, prevê Quércia O ex-governador e presidente do PMDB paulista Orestes Quércia disse hoje que o cenário eleitoral está favorável ao governador de São Paulo, José Serra, provável candidato do PSDB à Presidência da República. "O cenário está bom para o Serra. Quando ele sair para a campanha vai se fortalecer; ele tem realizações para mostrar. Campanha são os 60 dias na televisão", disse, referindo-se ao período do horário eleitoral gratuito, que começa em agosto.