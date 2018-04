Serra deu sinal verde para prévias no PSDB, diz Guerra Com o sinal verde do governador de São Paulo, José Serra, o presidente nacional do PSDB, senador Sérgio Guerra (PE), afirmou ao governador de Minas Gerais, Aécio Neves, que o partido atenderá à sua exigência de organizar as prévias partidárias para escolher o candidato à Presidência em 2010. Segundo o senador, em encontro em São Paulo, na segunda-feira da semana passada, Serra não apenas se disse favorável às prévias como defendeu a tese de que sua regulamentação seja feita logo. ?Serra está disposto a disputar as prévias. É uma questão resolvida?, disse Guerra. Logo depois do carnaval, ele planeja reunir dirigentes tucanos e representantes das duas pré-candidaturas para definir as regras. O objetivo é atender Aécio, que fixou prazo até 30 de março para uma definição. ?Ninguém negará a uma liderança do porte do governador mineiro o direito de disputar dentro do partido a escolha para ser candidato a presidente?, afirmou o senador. Guerra disse que a tarefa da direção, no primeiro semestre, é organizar o partido em todo o País e começar a montagem dos palanques estaduais. Para facilitar a composição com os aliados, o PSDB planeja uma agenda conjunta nos Estados com os presidentes do DEM, Rodrigo Maia, e do PPS, Roberto Freire. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.