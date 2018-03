Serra destaca parceria entre PSDB e DEM Em um discurso marcado pela ênfase na harmonia e na integração do trabalho na gestão administrativa da cidade de São Paulo e do Estado, o governador paulista José Serra (PSDB) elogiou hoje o prefeito reeleito Gilberto Kassab (DEM), em cerimônia de posse na Prefeitura da capital paulista. O tucano destacou entre as qualidades do prefeito o rigor na condução das finanças públicas e a flexibilidade para atender às demandas sociais do município. "Além de ter uma enorme aprovação popular,(o prefeito Kassab) é uma liderança jovem, fundada na experiência quase insuperável de administrar uma cidade nas dimensões de São Paulo", destacou. Serra também ressaltou que o governo de Kassab será de "continuidade e não de continuísmo", frase essa também usada quando o governador se candidatou à Presidência da República em 2006 - em referência ao governo FHC. Na época, Serra disse que seguiria os motes defendidos pelo governo anterior a Lula, mas que se diferenciaria em alguns pontos, como ao atendimento de demandas públicas. O governador frisou que a "continuidade, sem continuísmo", neste momento, é importante para atacar os problemas e desafios que se renovam ao longo do tempo. Mas destacou que Kassab já tem a experiência acumulada em dois anos e nove meses à frente da Prefeitura de São Paulo para conduzir a cidade nos próximos quatro anos. "É esse o Gilberto Kassab que eu conheço e com quem o governo do Estado tem estabelecido numerosas, proveitosas e importantes parcerias", comentou o governador. O governador de São Paulo destacou que o seu governo e o de Kassab têm uma característica em comum: "compartilhamos do mesmo princípio, que é promover o desenvolvimento, a justiça social e o bem-estar da população. São governos populares e responsáveis", comentou. "Não há contradição entre governos populares e responsáveis do ponto de vista fiscal e social". Serra afirmou que a administração da cidade de São Paulo, a partir de 1º de janeiro de 2005, foi exemplar, já que fez uma recuperação financeira "notável" em paralelo à expansão inusitadas nos serviços sociais com o objetivo de promover o crescimento e desenvolvimento do município. "Foi um trabalho conjunto a favor da cidade e do Estado e do País". O governador afirmou que Kassab é um administrador que tem três características fundamentais: responsabilidade, espírito público e visão de futuro.