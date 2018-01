Serra desembarca no Rio neste domingo O ministro da Saúde e candidato do PSDB a presidente, José Serra, desembarca neste domingo no Rio de Janeiro para inaugurar mais um hospital da Rede Sarah do Aparelho Locomotor e buscar o apoio de políticos e empresários. Serra testou nesta semana, no Rio Grande do Norte, sua viagem de estréia na caça aos votos, a receptividade da fala que pretende passar a imagem de um ministro atuante, atento e sensível às dificuldades do povo. Daqui até outubro, o candidato repetirá Brasil afora que, nos últimos anos, militou no PSDB e no Partido da Saúde, que é de todos os brasileiros. Foi assim quando falou a cerca de dois mil potiguares, computadas as presenças em reuniões políticas, atos de lançamento de programas de saúde e a inauguração de um pronto socorro. E passou no teste de ex-tassistas como o líder do PSDB no Senado, Geraldo Melo (PSDB-RN). ?O discurso é eficiente porque mostra que Serra está em Brasília, identificado com vida real?, aprovou o senador, simpatizante confesso da candidatura presidencial de um outro tucano ? o governador do Ceará, Tasso Jereissati. Na pequena Jaçanã, um município pobre com pouco mais de 7 mil habitantes, o candidato comunicou-se com a platéia de líderes políticos, mães, crianças, agentes de saúde e trabalhadores rurais, falando do bolsa-alimentação. O cartão magnético de inscrição no programa foi entregue a 52 mães que vão poder retirar mensalmente, nos postos da Caixa Econômica Federal, uma ajuda mensal que varia de R$ 15 a R$ 45. ?Criamos este programa para melhorar a nutrição aos dois, três anos de idade, porque depois não adianta mais entupir a criança de comida que ela vai ter dificuldades de aprendizagem na escola?, disse Serra. Em todas as suas falas, o ministro citou a inscrição ?ordem e progresso? na bandeira do Brasil, que inspirou seu mais novo bordão de campanha: ?Só haverá ordem se houver progresso para todos?. ?Mossoró ganhou seu primeiro tomógrafo?, anunciou o ministro, saudado na cidade com banda de música e queima de fogos. Serra não perdeu a oportunidade de lembrar aos agentes de saúde que seu ministério é que manda dinheiro às prefeituras para pagar seus salários. Disposto a converter em eleitores os 150 mil agentes espalhados pelo Brasil, adiantou que ele e o presidente Fernando Henrique Cardoso assinarão um projeto de lei no dia 28, regulamentando a profissão, para que todos possam ter direitos sociais assegurados, como a aposentadoria.