Serra deixa evento sem comentar desistência de Aécio Neves

O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), não quis comentar, a desistência da pré-candidatura do governador de Minas Gerais, Aécio Neves, à Presidência da República pelo PSDB em 2010. A desistência abre caminho para Serra ser o único postulante da legenda à sucessão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições gerais do ano que vem.

José Serra participou esta tarde da entrega dos prêmios do Programa Nota Fiscal Paulista, na secretaria estadual da Fazenda, na capital paulista. Demonstrando bom humor, o tucano fez um rápido discurso e saiu sem falar com a imprensa. A cerimônia ocorreu praticamente no mesmo instante em que Aécio Neves leu a carta de renúncia da pré-candidatura à Presidência da República em 2010, em Belo Horizonte. Aécio anunciou sua desistência em nome da unidade do partido nas eleições do ano que vem.