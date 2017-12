Serra defende união de forças contra o crime organizado O pré-candidato ao governo de São Paulo José Serra (PSDB), disse nesta quarta-feira, em Limeira, que a violência em São Paulo não é culpa do governo estadual, do governo federal, da OAB nem do Judiciário. Segundo Serra, ela é fruto da ação do crime organizado. Ele afirmou que "o que a gente tem que fazer é juntar forças para enfrentar o crime organizado". Em uma reunião com lideranças do PSDB na região, Serra disse que o problema da violência é " muito grave" e que o partido fez esforços que devem ser registrados. Citou a queda do número de homicídios. Serra afirmou que segurança e saúde devem ser as grandes prioridades do PSDB na campanha.