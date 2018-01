Serra defende substituição de importações O ministro da Saúde, José Serra, disse há pouco que as exportações são "a questão chave, a ponta do barbante a ser puxada para que a economia volte a crescer em taxas históricas sustentáveis". Serra admitiu que há muitos nós nas áreas institucionais e de infra-estrutura, tributária e de crédito, mas disse que as "exportações e a substituição de importações são importantes para reduzir o déficit em conta corrente do País e, conseqüentemente, as taxas de juros". Serra esclareceu que a substituição de importações a que se refere tem que ser competitiva e não representar um retorno ao passado. Segundo ele, o Brasil deve aumentar a agressividade externa e não aceitar protecionismo nas negociações comerciais. Ele defendeu a manutenção do que chamou de "diplomacia presidencial" como forma de aprofundar a inserção brasileira com bases competitivas no mercado externo. Serra voltou a defender também a transformação do Ministério do Desenvolvimento em Ministério do Comércio Exterior, pasta na qual seria tratada também a política tarifária das importações e exportações.