Serra defende força permanente para calamidade pública

Serra foi o primeiro dos três presidenciáveis convidados para o encontro promovido pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) a responder as perguntas dos prefeitos. Ele disse que as prefeituras perderam arrecadação com a isenção concedida pelo governo federal de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e defendeu uma nova sistematização quando houver necessidade de se adotar ações desse tipo em uma eventual conjuntura de crise econômica.

Segundo ele, no lugar de se fazer uma renúncia fiscal, seria feito o que chamou de "diferimento de arrecadação". O governo postergaria a cobrança de impostos e tributos. "É muito errado fazer redução de impostos temporária e os municípios arcarem com as perdas", disse o pré-candidato, ressaltando que "tem de acabar o procedimento de fazer generosidade com o chapéu alheio com relação aos municípios e os Estados".

Saúde

Serra disse para uma plateia em torno de 4.500 prefeitos, como o anunciado pelo presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, que vai revitalizar a saúde. "A saúde não vai melhorar se continuar nesta toada. Nós vamos revitalizar a saúde, as ações dos municípios, dos Estados e a revitalização ativa do governo federal."

Ele afirmou que a criação de uma nova contribuição para financiar o setor tem de ser analisada em uma discussão mais ampla de reforma tributária. "Não podemos sair criando contribuição", disse, ressaltando a preocupação com o aumento da carga tributária.

"Criar ou não uma nova contribuição é preciso ser examinada num contexto de uma reforma tributária geral. Não dá para afirmar neste instante. O que eu tenho segurança é que no caso da Saúde nós temos que ter uma melhor gestão." Para Serra, "houve uma desaceleração da saúde e quem paga o preço político e social disso são os Estados e os municípios".

No encontro, o tucano insistiu que, caso eleito, os municípios serão parceiros do governo federal. Ele defendeu uma das reivindicações dos prefeitos de um encontro de contas para zerar dívidas. "Sou franco e abertamente a favor do encontro de contas", disse.

Royalties

O presidenciável do PSDB evitou entrar em polêmica sobre a distribuição dos royalties do petróleo da camada pré-sal. "Na minha opinião, nós temos que deixar essa questão para depois da eleição. É uma coisa que precisa ser pensada e trabalhada." Porém, ele disse que o Rio de Janeiro e o Espírito Santo - os principais Estados produtores, ao lado de São Paulo - não podem ser prejudicados, mantendo a divisão dos poços já licitados como está.