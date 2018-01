Serra defende aliança partidária ampla O ministro da Saúde e pré-candidato do PSDB à Presidência, José Serra, defendeu nesta quarta-feira uma aliança partidária ?ampla? que garanta não só a vitória nas eleições em outubro, mas também condições para governar a partir de 2003. ?É muito importante, para a governabilidade, ter uma aliança ampla?, disse, ao desembarcar, no fim da tarde desta quarta-feira, no aeroporto de Sinop (MT), a 500 quilômetros de Cuiabá, onde cumpriu agenda de ministro-candidato, entregando ambulâncias e assinando convênios de saneamento básico e de construção de um hospital municipal. À noite, ele participaria de comício do PSDB para marcar o lançamento de sua candidatura em Mato Grosso. Serra disse estar interessado na coligação com o PMDB e o PFL, partido da governadora do Maranhão e também presidenciável, Roseana Sarney. ?Temos interesse na coligação com o PMDB e com o PFL no plano nacional. Ter uma ampla coligação para poder não apenas ganhar a eleição, mas governar o País?, afirmou. ?Governos que se elegem com minoria acabam representando instabilidade.? O pré-candidato minimizou o fato de ter apenas 7% de intenções de voto em pesquisas eleitorais, enquanto Roseana gira em torno de 18%. ?A pesquisa que me preocupa é a do dia da eleição?, disse o ministro. Recebido no aeroporto por cerca de mil pessoas, entre prefeitos, correligionários e agentes de saúde de municípios vizinhos, além do governador de Mato Grosso, Dante de Oliveira (PSDB), Serra evitou comentar o convite feito ao governador de Pernambuco, Jarbas Vasconcelos (PMDB), para que ocupe o lugar de vice em sua chapa presidencial. ?Não estamos pensando em coisa de vice. Estamos pensando agora na questão da unidade. Isto é que é fundamental?, afirmou. Ante a lembrança de que o presidente Fernando Henrique Cardoso começou em Sinop sua campanha para a reeleição, em 1998, Serra disse que isso era ?um bom presságio?. ?Mas hoje eu não vim começar a campanha?, disse, informando que pretende deixar o Ministério da Saúde em 19 de fevereiro para reassumir sua cadeira de senador. ?Posso até começar aqui (a campanha), assim que sair do ministério e virar candidato a presidente da República.? Na primeira parte de sua programação na cidade, destinada supostamente a atividades do Ministério da Saúde, Serra só não pediu votos. Mas esbanjou a simpatia característica de todos os candidatos a cargos eletivos. Sorridente, cumprimentou moradores, posou para fotos e até segurou no colo e beijou uma menina de 2 anos, cujos pais tiraram um retrato a seu lado. Prometeu também concluir as obras da estrada que liga Cuiabá a Santarém (PA). ?Isto vai virar uma realidade. Não é promessa, é determinação.? Uma equipe de vídeo contratada pelo PSDB registrou as imagens para posterior uso em campanha. A direção tucana distribuiu aos correligionários nota com orientação jurídica para evitar questionamentos na Justiça Eleitoral por propaganda irregular. O ministro visitou um centro de tratamento de água e depois participou de comício no terreno onde será construído o primeiro hospital municipal de Sinop, com recursos federais. Debaixo de sol forte, vestiu um chapéu com logotipo da empresa matogrossense Geosolo, substituído no momento do discurso por um boné sem marca. Também vieram a Sinop o presidente nacional do PSDB, deputado José Aníbal (SP), o líder do partido na Câmara, deputado Jutahy Júnior (BA), e o senador Antero Paes de Barros (MT), pré-candidato tucano ao governo de Mato Grosso. ?É o início da caminhada para a Presidência da República?, apostou Jutahy.