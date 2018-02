Serra defende aliança entre PSDB e PP gaúcho

Serra elogiou o PP do Rio Grande do Sul, que tem, segundo ele, qualidade especial, mas evitou avaliar se a composição deveria ser realizada também na chapa proporcional. "Eu acho que deve se fazer o máximo empenho no sentido dessa aliança", pediu o tucano, depois de participar de encontro na Federação das Associações Comerciais e de Serviços do Rio Grande do Sul (Federasul).

Questionado sobre o posto de vice em sua chapa, Serra voltou a dizer que o único setor agoniado com a indefinição é a imprensa. Ao responder sobre se o palanque da governadora do Rio Grande do Sul, Yeda Crusius (PSDB), é o melhor para sua candidatura no Estado, o presidenciável considerou que o ideal seria a união de todos os que simpatizam com seu nome.

Na impossibilidade desse cenário, Serra disse que estará no palanque de todos aqueles que forem aliados. O tucano reconheceu ter afinidade com o pré-candidato do PMDB ao governo gaúcho, o ex-prefeito José Fogaça, e espera estar próximo de "muita gente do PMDB" durante a campanha. O pré-candidato do PSDB cumpriu dois dias de visitas no Rio Grande de Sul, durante os quais foi acompanhando de perto pelo deputado federal Osmar Terra (PMDB-RS).